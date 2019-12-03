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03 декабря 2019, вторник, 21:51 31
Политика 2019-12-03T22:45:02+02:00
Українські Новини
Платформа Бойко требует снизить тарифы

Платформа Бойко требует снизить тарифы

Сергей Левочкин, Оппозиционная платформа – За жизнь

Оппозиция считает вопрос стоимости коммунальных услуг крайне важным, поскольку люди с началом отопительного сезона ежемесячно получают платежки с огромными суммами. Об этом народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Сергей Лёвочкин заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, пишет пресс-служба.

"У нас есть огромные претензии к работе правительства. В частности, правительство не предложило Верховной Раде и украинскому обществу никакой формулы по уменьшению тарифов. Мы считаем эту тему сверхважной, потому что люди получают платежки с огромными суммами каждый месяц", – заявил политик.

По его мнению, подобная антисоциальная политика должна быть прекращена.

"Не может всё оставаться так, как есть. Нет понятной программы, как будут снижены тарифы, хотя она очень нужна. Это огромный вызов, и мы будем требовать от правительства реальных шагов для снижения тарифов", – подытожил Сергей Лёвочкин.

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