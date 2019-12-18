підписатися на розсилку
23.25 23.55
25.7 26.25
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Вірогідність підписання нового транзитного контракту до 2020 близька до нуля, - Коболєв
18 грудня 2019, середа, 18:41 28
Економіка 2019-12-18T18:44:27+02:00
Українські Новини
Вірогідність підписання нового транзитного контракту до 2020 близька до нуля, - Коболєв

Вірогідність підписання нового транзитного контракту до 2020 близька до нуля, - Коболєв

Анна Рудык
Андрій Коболєв, Нафтогаз, Газпром, транзит газу
Андрій Коболєв
Андрій Коболєв

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що ймовірність підписання нового договору з компанією "Газпром" (Росія) на транзит російського газу в Європу через територію України до січня 2020 близька до нуля.

Про це він заявив під час зустрічі "Фінальний відлік до анбандлінгу" 18 грудня, передають Українські Новини.

"Мені здається, що зараз можна говорити, що ймовірність підписання транзитного контракту до 1 січня 2020 року, вона ще якась є, але дуже і дуже маленька. В математиці така концепція - безперервно наближається до нуля з кожною хвилиною. Якщо цього не буде, то у нового оператора, у наглядової ради МДУ (ТОВ" Магістральні газопроводи України) буде чудова можливість пройти випробування стрес-тестом", - сказав Коболєв.

Як повідомляли Українські Новини, Коболєв заявив, що Зеленський і Путін не досягли домовленостей щодо газових питань.

Також Коболєв заявляв, що ціна на газ може збільшитися в два рази у разі припинення транзиту.

Більше новин про: Андрій Коболєв Нафтогаз Газпром транзит газу

Архів
Новини
Суд заарештував три квартири і джип екс-директора департаменту НБУ Шульги 19:31
Українську армію навчать вести бої в містах 18:56
Вірогідність підписання нового транзитного контракту до 2020 близька до нуля, - Коболєв 18:41
Вбивство Шеремета: захист оскаржив арешт Кузьменко 18:39
Адвокати оскаржили арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка (Riffmaster) 18:23
більше новин
Чоловік під Києвом відкрив стрілянину по військовим, Фото: Віта-Захист
Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом 10:25
Долар і євро продовжили рекордний обвал у вівторок 10:15
У сьогоднішньому розгулі нелегального азартного бізнесу і занепаді справжньої лотереї винні чиновники, - президент лотерейного оператора 11:57
У нардепів дійшли руки до обіцяної Зеленським легалізації грального бізнесу 09:45
Пенсійний фонд підвищив розмір мінімальної пенсії за віком 12:14
більше новин
Чоловік під Києвом відкрив стрілянину по військовим, Фото: Віта-Захист
Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом 10:25
Квартал 95. Фото: shlyahta.com.ua
"Пресвята погорілиця": "кварталівці" у новій пісні вибачилися перед Гонтаревою 09:45
Міністр юстиції Малюська задекларував 1 млн гривень перерахованої пенсії з США 22:30
Оприлюднено топ-25 найпопулярніших сайтів в Україні 10:19
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко відмовляється від дачі показань у суді 09:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok