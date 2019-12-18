Вірогідність підписання нового транзитного контракту до 2020 близька до нуля, - Коболєв

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що ймовірність підписання нового договору з компанією "Газпром" (Росія) на транзит російського газу в Європу через територію України до січня 2020 близька до нуля.

Про це він заявив під час зустрічі "Фінальний відлік до анбандлінгу" 18 грудня, передають Українські Новини.

"Мені здається, що зараз можна говорити, що ймовірність підписання транзитного контракту до 1 січня 2020 року, вона ще якась є, але дуже і дуже маленька. В математиці така концепція - безперервно наближається до нуля з кожною хвилиною. Якщо цього не буде, то у нового оператора, у наглядової ради МДУ (ТОВ" Магістральні газопроводи України) буде чудова можливість пройти випробування стрес-тестом", - сказав Коболєв.

Як повідомляли Українські Новини, Коболєв заявив, що Зеленський і Путін не досягли домовленостей щодо газових питань.

Також Коболєв заявляв, що ціна на газ може збільшитися в два рази у разі припинення транзиту.