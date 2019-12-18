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18 грудня 2019, середа, 15:38 5
Силові структури 2019-12-18T16:15:02+02:00
Українські Новини
ДБР розслідує недбалість чиновників Міноборони при поставках в армію БТРів

ДБР розслідує недбалість чиновників Міноборони при поставках в армію БТРів

Елизавета Кесельман
ДБР, Держбюро розслідувань, Міноборони
ДБР. Фото: ДБР
ДБР. Фото: ДБР

Держбюро розслідувань проводить досудове розслідування за фактом недбалості чиновників Міноборони при поставках в армію Бтрів у 2016-2019 роках. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

ДБР відкрило справу 9 вересня по 3 ч. ст. 425 (недбале поводження до військової служби) Кримінального кодексу.

У даній справі досліджуються обставини недбалого ставлення протягом 2016 - 2019 років, до військової служби посадових осіб Міністерства оборони, які призвели до невиконання контракту від 28 грудня 2016 №403 / 1/16/78 про постачання бронетранспортерів БТР - 4Е і контракту від 29 грудня 2017 № 403/1/17/96 про постачання бронетранспортерів БТР - 3ДА для потреб Збройних Сил та спричинило тяжкі наслідки.

В рамках розслідування суд дозволив вилучення низки документів у банках.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Держбюро розслідувань повідомило про підозру 5 топ-чиновників Міноборони в закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар".

Також у вересні ДБР почало розслідувати недбалість митників, пропустили колишню дружину голови Національної поліції Сергія Князєва Вікторію Князєву з незадекларованими 650 тис. євро через кордон з Польщею.

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