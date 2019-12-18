Журналіст розгадав як Разумков секретним жестом керує голосуванням Слуг народу прямо з крісла спікера

Журналіст Юрій Смирнов опублікував відео, в якому Разумков секретним жестом керує голосуванням Слуг народу прямо з крісла спікера. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Смирнов розповів, що здається, він виявив новий "позивний" у момент, коли треба підтримати затверджену комітетом поправку у другому читанні.

"Сьогодні в ході розгляду законопроекту про зняття недоторканності фракція Голос наполягала на виключенні з документа поправки нардепа від ОПЗЖ Мамки (так, таке прізвище у людини). На думку Голосу, ця поправка не прибирає, а, навпаки, цементує депутатську недоторканність. І щоб збити правку Мамки, яку затвердив комітет, її поставили на підтвердження. І ось коли Голос попросив поставити поправку на голосування, перший віце-спікер Стефанчук і разом з ним Разумков підняли вказівний палець і почали їм крутити в бік сектора, де сидить керівництво фракції Слуга народу. Це можна чітко побачити в перші 15 секунд відео", - повідомив Смирнов.

Хоча він не виключив того, що керівництво партії могло просто захотіти розім'яти пальці.

Як повідомляли Українські новини, 29 серпня Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова.

А потім Разумков вперше зупинив голосування, коли побачив, що депутати його провалять.