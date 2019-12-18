Слідчі дії проти депутатів правоохоронців зобов'язали погоджувати з генпрокурором

Верховна Рада зобов'язала правоохоронців узгоджувати слідчі дії стосовно депутатів парламенту з генеральним прокурором.

За прийняття законопроєкту №2237 в цілому проголосував 291 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Депутати уповноважили генпрокурора, його заступника або керівника обласної прокуратури повідомляти про підозру депутатам.

Генпрокурор або виконавець його обов'язків, а не парламент, буде підтримувати клопотання на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, негласних слідчих, розшукових дій стосовно депутатів Ради.

Вносити до реєстру відомості про правопорушення Рада зобов'язала також генпрокурора.

Розслідування проти депутатів можуть проводити тільки Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і центральний апарат Державного бюро розслідувань (ДБР).

Дозволяється затримання парламентарія без погоджень тільки, якщо його застали під час скоєння або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, однак про свої дії правоохоронці зобов'язані повідомити голові Ради протягом 24 годин.

Клопотання про дозвіл слідчих дій проти депутата, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути узгоджені генпрокурором.

Розгляд таких клопотань буде здійснюватися слідчим суддею в межах територіальної юрисдикції, а в кримінальних процесах, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.

Такі клопотання розглядаються з обов'язковою участю депутата, крім застосування негласних слідчих дій або обшуку, а про подібне засідання слідчий суддя зобов'язаний заздалегідь повідомляти членові парламенту.

Закон набуває чинності наступного дня після опублікування, але не раніше набрання чинності скасування недоторканності депутатів у 2020 році.

Як повідомляли Українські новини, 3 вересня Рада скасувала депутатську недоторканність з 2020 року.

Раніше КС визнав, що скасування депутатської недоторканності не обмежує прав і свобод людини, закріплені Конституцією, а сам законопроект відповідає основному закону.