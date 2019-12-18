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18 грудня 2019, середа, 10:31 4
Силові структури 2019-12-18T11:00:02+02:00
Українські Новини
У центрі Києва поліція посилила охорону: під Радою десятки автозаків

У центрі Києва поліція посилила охорону: під Радою десятки автозаків

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Безлади біля Ради, Фото: Facebook/Роман Півників
Безлади біля Ради, Фото: Facebook/Роман Півників

У середу, 18 грудня, у зв'язку з акціями протесту в Києві правоохоронці посилили заходи безпеки в центральній частині міста і в урядовому кварталі. Про це повідомляє прес-службв столичної поліції.

Як повідомляється, центр Києва другий день поспіль перебуває під посиленою безпекою поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії, рятувальників, кінологів та вибухотехніків.

Відзначається, що правоохоронці несуть службу в посиленому режимі під час проведення анонсованих акцій протесту, щоб не допустити порушень громадського порядку, а також забезпечити мирне проведення заходів.

"Правоохоронці звертаються до організаторам та учасникам заходів з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, проводити акції виключно у мирний спосіб, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків", - йдеться в повідомленні поліції.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці розігнали протестувальників біля будівлі Верховної Ради. Учасники акції мали намір встановити намет на проїжджій частині, і спостерігалися сутички з поліцією.

Раніше три тисячі людей прийшли під Раду протестувати: проти ринку землі та відповідальності за дискримінацію.
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