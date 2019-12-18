Макрон і Путін обговорили транзит газу через Україну

Президент Росії Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорив з лідером Франції Еммануелем Макроном проблематику транзиту російського газу до ЄС через територію України. Про це повідомила прес-служба Кремля ввечері 17 грудня.

Наголошується, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони.

Путін висловив вдячність Макрону за хорошу організацію 9 грудня в Парижі саміту в "нормандському форматі". Лідери дали позитивну оцінку досягнутим домовленостям.

Путін підкреслив необхідність послідовного здійснення спільно узгоджених кроків, включаючи правове оформлення особливого статусу Донбасу, забезпечення режиму припинення вогню і обмін утримуваними особами.

Крім того, президенти РФ і Франції була порушена проблематика транзиту російського газу до країн Євросоюзу через територію України.

Як повідомляли Українські Новини, не дивлячись на те, що раніше Коболєв повідомив про те, що Володимир Зеленський і Путін не досягли домовленостей щодо газових питань, Президент повідомив, що новий контракт по газу між Україною і Росією може бути підписаний до кінця 2019 року. Україна наполягає на контракті терміном на 10 років.