Повірений США по Україні Тейлор передасть свою посаду Христин Квієн, - ЗМІ

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Білл Тейлор покине свій пост на початку 2020 року. Про це повідомляє NBC з посиланням на джерело.

Очікується, що він передасть свою посаду заступника глави місії в Україні Христині Квієн 1 січня і 2 січня покине країну.

Раніше повідомлялося, що тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки (США) в Україні Вільям Тейлор, який підтвердив, що військову допомогу Україні хотіли виділити в обмін на заяви Зеленського про розслідування Байдена і втручанні у вибори, покине свій пост 2 січня 2020 року.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає главу дипломатичної місії США і тимчасового повіреного у справах України Вільяма Тейлора, який як раз нещодавно дав свідчення про те, що військову допомогу Україні хотіли виділити у обмін на заяви Зеленського про розслідування Байдена і втручання у вибори