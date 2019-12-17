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17 грудня 2019, вівторок, 23:15 4
Силові структури 2019-12-17T23:30:01+02:00
Українські Новини
Поліція готує підозри 3 учасникам протестів під Радою

Поліція готує підозри 3 учасникам протестів під Радою

Валерия Назаренко
Нацполіція, зіткнення, підозра, Верховна Рада
Безлади біля Ради. Фото: Facebook/Роман Петушков
Безлади біля Ради. Фото: Facebook/Роман Петушков

Поліція готує підозри 3 учасникам протестів під Верховною Радою в Києві.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції, передають Українські Новини.

На даний момент правоохоронці збирають і аналізують всі фото - і відеоматеріали, щоб оцінити дії учасників події.

За даними поліції, в результаті зіткнення постраждало 17 правоохоронців і 2 мітингувальників (одному з них інший учасник акції протесту потрапив каменем у голову).

Також лікарі проводять консиліум для того, щоб вирішити питання - робити або не робити трепанацію черепа військовослужбовцю Національної гвардії - учаснику бойових дій підполковнику Кулінко Юрію, потерпілому за час протестів.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу, поліція проводить розслідування.

Зокрема, поліцейські вивчають відеозаписи сутички для встановлення всіх правопорушників.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський засудив заворушення в ході акцій біля Верховної Ради у Києві.


Раніше в Києві недалеко від акції біля Ради помер чоловік.

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