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17 декабря 2019, вторник, 21:33 1527
Президент 2019-12-17T23:30:02+02:00
Українські Новини
Это не путь цивилизованной страны: Зеленский прокомментировал беспорядки на акциях возле Рады

Это не путь цивилизованной страны: Зеленский прокомментировал беспорядки на акциях возле Рады

Анна Рудык
Акции протеста, столкновения под Радой, Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский осудил беспорядки в ходе акций возле Верховной Рады в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, в конце концов, жить вместе", - написал Президент.

Он подчеркнул, что власть, как и обещала, вносит правки в законопроект, обсуждает его с украинцами и прислушивается к людям.

Зеленский также написал, что каждый имеет право на мирное собрание и высказывание своего мнения, но в то же время каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает кто-то другой.

По мнению Президента, дискуссии о законодательной инициативе не должны нарушать закон.

Он написал, что уважает мнение украинцев, однако считает, что на митинге под Радой звучали не голоса фермеров, а политические лозунги.

Президент заявил, что Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивления старых "элит".

Как сообщали Українськi Новини, еще одного пострадавшего в столкновениях под Радой увезли без сознания в больницу.

Ранее три тысячи человек пришли протестовать под Раду: против рынка земли и ответственности за дискриминацию.

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