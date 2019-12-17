Через зіткнення біля Верховної Ради розпочато кримінальне провадження

Сьогодні, 17 грудня, через зіткнення біля Верховної Ради, в результаті яких постраждали 17 поліцейських, правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.



"Поліцейські застосували силу та демонтували намети. Трохи згодом група активістів почала перфоратором бурити асфальт, вставляти металеві кілки та встановлювати намети. Тож було прийнято рішення відтіснити таких учасників акції, а палатки вилучити. Частина активістів почала застосовувати палиці та кидати каміння у бік правоохоронців. Активних учасників, 26 осіб, доставили до районного управління для з’ясування усіх обставин. Після отримання показів та вивчення усіх матеріалів їх діям буде надана правова оцінка", - зазначив керівник столичної поліції Андрій Крищенко.



В результаті зіткнень біля Верховної Ради України постраждало 17 правоохоронців, також двоє цивільних осіб звернулися до лікарні за медичною допомогою.

В даний час за фактом зіткнення розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.



Як повідомляли Українські Новини, у Києві недалеко від акції біля Ради помер чоловік.



Раніше поліція затримала 26 осіб через заворушення біля Ради.