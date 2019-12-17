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17 грудня 2019, вівторок, 21:32 11
Силові структури 2019-12-17T23:30:02+02:00
Українські Новини
Через зіткнення біля Верховної Ради розпочато кримінальне провадження

Через зіткнення біля Верховної Ради розпочато кримінальне провадження

Валерия Назаренко
зіткнення, Нацполіція, постраждалі, Верховна Рада
Бійка біля Ради. Фото: Нацполіція
Бійка біля Ради. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 17 грудня, через зіткнення біля Верховної Ради, в результаті яких постраждали 17 поліцейських, правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Поліцейські застосували силу та демонтували намети. Трохи згодом група активістів почала перфоратором бурити асфальт, вставляти металеві кілки та встановлювати намети. Тож було прийнято рішення відтіснити таких учасників акції, а палатки вилучити. Частина активістів почала застосовувати палиці та кидати каміння у бік правоохоронців. Активних учасників,  26 осіб, доставили до районного управління для з’ясування усіх обставин. Після отримання показів та вивчення усіх матеріалів їх діям буде надана правова оцінка", - зазначив керівник столичної поліції Андрій Крищенко. 

В результаті зіткнень біля Верховної Ради України постраждало 17 правоохоронців, також двоє цивільних осіб звернулися до лікарні за медичною допомогою.

В даний час за фактом зіткнення розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві недалеко від акції біля Ради помер чоловік.

Раніше поліція затримала 26 осіб через заворушення біля Ради. 

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