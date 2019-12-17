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17 грудня 2019, вівторок, 19:47 22
Верховна Рада і партії 2019-12-17T20:00:06+02:00
Українські Новини
Рада визнала "скаутський рух" одним з напрямків позашкільної освіти

Рада визнала "скаутський рух" одним з напрямків позашкільної освіти

Анна Рудык
Верховна Рада, скаутські організації, Освіта, Школа

Верховна Рада ввела фінансування Національної скаутської організації України "Пласт" і визнала "пластовий (скаутський) рух" одним з основних напрямів позашкільної освіти.

За відповідний законопроект №0976 з пропозиціями Президента Володимира Зеленського за основу і в цілому проголосували 316 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з документом, "пластовий напрям" визнається одним з основних у позашкільній освіті.

Так, документом передбачено заборону втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб у діяльність скаутських громадських об'єднань, крім випадків, передбачених Конституцією та законами України.

Передбачена також матеріальна, фінансова, інформаційна, консультаційна підтримка діяльності пластових, скаутських громадських об'єднань органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

При затвердженні державного та місцевих бюджетів можуть передбачатися видатки на підтримку програм, проектів, спрямованих на досягнення пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми.

Крім цього, забороняється зміна цільового призначення об'єктів інфраструктури, наданих місцевими органами держвлади в користування пластовим, скаутським організаціям, без згоди Міністерства культури, молоді та спорту, якщо така зміна припинить використання зазначених об'єктів для неформальної та інформальної освіти дітей і молоді.

Як повідомляли Українські Новини, на поліпшення якості освіти у школах виділено 1,9 млрд гривень.

Раніше Україна стала 100-ю країною, приєдналася до Декларації безпеки шкіл.

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