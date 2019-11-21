Украина стала 100-й страной, присоединившейся к Декларации о безопасности школ

Украина присоединилась к Декларации о безопасности школ (Safe Schools Declaration).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства науки и образования, передают Українські Новини.

Соответствующее письмо с подтверждением участия Украины, которое уже отправлено в Министерство иностранных дел Норвегии, подписала министр образования и науки Анна Новосад.

Украина стала 100-й страной, поддержавшей положения этого документа.

"Для Украины - честь быть сотым государством, присоединившимся к Декларации о безопасности школ. Сейчас наша страна находится в чрезвычайно сложной ситуации вооруженного конфликта. Однако, несмотря на это, одна из основных наших задач - гарантировать безопасность наших детей", - отметила Новосад.

Декларация содержит ряд обязательств для предупреждения и реагирования на нападения и использование учебных заведений в военных целях в период вооруженного конфликта.

В сообщении отмечается, что важным аспектом присоединения к Декларации является восстановление образовательной инфраструктуры, обеспечение психологической реабилитации учеников, родителей и учителей, содействие проведению тренингов по безопасности и здравоохранению.

Отметим, Декларация о безопасности школ была открыта для присоединения стран на международной конференции, организованной правительством Норвегии в Осло 28-29 мая 2015 года.

Как сообщали Українські Новини, в запорожской школе №92 во время урока труда учитель набросился на одного из своих учеников. Также в Хмельницкой области впервые оштрафовали школьника за буллинг учителя.