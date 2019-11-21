подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
21 ноября 2019, четверг, 18:31 206
Общество 2019-11-21T18:38:20+02:00
Українські Новини
Украина стала 100-й страной, присоединившейся к Декларации о безопасности школ

Украина стала 100-й страной, присоединившейся к Декларации о безопасности школ

Школа, Безопасность, Safe Schools Declaration, Декларация о безопасности школ

Украина присоединилась к Декларации о безопасности школ (Safe Schools Declaration).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства науки и образования, передают Українські Новини.

Соответствующее письмо с подтверждением участия Украины, которое уже отправлено в Министерство иностранных дел Норвегии, подписала министр образования и науки Анна Новосад.

Украина стала 100-й страной, поддержавшей положения этого документа.

"Для Украины - честь быть сотым государством, присоединившимся к Декларации о безопасности школ. Сейчас наша страна находится в чрезвычайно сложной ситуации вооруженного конфликта. Однако, несмотря на это, одна из основных наших задач - гарантировать безопасность наших детей", - отметила Новосад.

Декларация содержит ряд обязательств для предупреждения и реагирования на нападения и использование учебных заведений в военных целях в период вооруженного конфликта.

В сообщении отмечается, что важным аспектом присоединения к Декларации является восстановление образовательной инфраструктуры, обеспечение психологической реабилитации учеников, родителей и учителей, содействие проведению тренингов по безопасности и здравоохранению.

Отметим, Декларация о безопасности школ была открыта для присоединения стран на международной конференции, организованной правительством Норвегии в Осло 28-29 мая 2015 года.

Как сообщали Українські Новини, в запорожской школе №92 во время урока труда учитель набросился на одного из своих учеников. Также в Хмельницкой области впервые оштрафовали школьника за буллинг учителя

Больше новостей о: Школа Безопасность Safe Schools Declaration Декларация о безопасности школ

Архив
Новости
Нефедов рассказал о введении новых таможенных тарифов 19:22
Украина отменила бесплатное оформление долгосрочных виз для граждан Эстонии 19:00
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине несовершеннолетнюю, – текст приговора 18:50 Обновляется
В Петровском начали демонтировать фортификации 18:36
Украина стала 100-й страной, присоединившейся к Декларации о безопасности школ 18:31
больше новостей
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК 10:29
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине несовершеннолетнюю, – текст приговора 18:50 Обновляется
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине несовершеннолетнюю, – текст приговора 18:50 Обновляется
Каждая 3-я гривна в госбюджете взята в долг 06:10
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok