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17 грудня 2019, вівторок, 13:35 10
Силові структури 2019-12-17T14:30:01+02:00
Українські Новини
У бійці в Раді постраждали двоє поліцейських

У бійці в Раді постраждали двоє поліцейських

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Поліція, акції протесту, постраждалі
Зіткнення біля Ради. Фото: Обозреватель
Зіткнення біля Ради. Фото: Обозреватель

2 поліцейських постраждали в результаті бійки біля Верховної Ради.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Києва, передають Українські Новини.

Поліцейські госпіталізовані в лікарню для надання медичної допомоги.

"Сьогодні, всупереч анонсованої організаторами мирної акції, окремі учасники заходу намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Правоохоронці зупинили громадян і почали проводити з ними профілактичну бесіду з метою недопущення скоєння правопорушень, але мітингувальники почали бійку з поліцейськими, яка переросла в сутичку", - йдеться в повідомленні.

За підозрою у скоєнні протиправних дій територіальне управління поліції доставлений один учасник інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, три тисячі людей прийшли під Раду протестувати: проти ринку землі та відповідальності за дискримінацію.

Також раніше з ранку повідомлялося, що центр Києва перекрила поліція: очікуються масові акції протесту.

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