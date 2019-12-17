У бійці в Раді постраждали двоє поліцейських

2 поліцейських постраждали в результаті бійки біля Верховної Ради.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Києва, передають Українські Новини.

Поліцейські госпіталізовані в лікарню для надання медичної допомоги.

"Сьогодні, всупереч анонсованої організаторами мирної акції, окремі учасники заходу намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Правоохоронці зупинили громадян і почали проводити з ними профілактичну бесіду з метою недопущення скоєння правопорушень, але мітингувальники почали бійку з поліцейськими, яка переросла в сутичку", - йдеться в повідомленні.

За підозрою у скоєнні протиправних дій територіальне управління поліції доставлений один учасник інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, три тисячі людей прийшли під Раду протестувати: проти ринку землі та відповідальності за дискримінацію.

Також раніше з ранку повідомлялося, що центр Києва перекрила поліція: очікуються масові акції протесту.