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17 грудня 2019, вівторок, 11:33 24
Суспільство 2019-12-17T14:30:03+02:00
Українські Новини
Три тисячі людей прийшли під Раду протестувати проти ринку землі та відповідальності за дискримінацію

Три тисячі людей прийшли під Раду протестувати проти ринку землі та відповідальності за дискримінацію

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Мітинг під Радою, мітинги, акції протесту

Близько 3 тис. активістів біля будівлі Верховної Ради протестують проти ухвалення законопроекту №2178-10 про продаж земель сільськогосподарського призначення і законопроекту №0931 про введення адміністративної відповідальності за дискримінацію.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новинин з місця подій.

Активісти розташувалися на площі Конституції, де також встановлена сцена з логотипом "Авто євро сили", а вздовж дороги по вулиці Грушевського від готелю "Київ" до будівлі Кабінету Міністрів перекрито рух і припарковані автомобілі "Авто євро сили".

Мітингувальники також виступають за продовження пільгового періоду розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації та відстрочку штрафів.

Проте більшість активістів протестують проти запуску ринку землі.

У мітингу беруть участь партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", організація "Всеукраїнський аграрний рада" і Аграрна партія, які протестують проти відкриття ринку землі.

Активісти тримають в руках плакати "Фермери проти дерибану землі","Ні – земельної мафії".

Крім цього, частина активістів стоять з плакатами "Загроза свободі слова. Боротьба з дискримінацією не повинна дискримінувати нікого", "Заклади освіти - не для пропаганди гендерної ідеології", "0931 знищує свободу віросповідання", "Гендерна ідеологія калічить".

Мітингувальники виступають проти прийняття проекту закону №0931, яким передбачено за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, тобто прямої або непрямої дискримінації, утисків, підбурювання до дискримінації, пособництва у дискримінації або віктимізації накладення штрафу на громадян у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 300 до 500 таких мінімумів.

При цьому в порядку денному Ради у вівторок жоден із зазначених законопроектів не присутня.

Порядок біля будівлі парламенту охороняють представники правоохоронних органів і поліції діалогу.

Також раніше з ранку повідомлялося, що центр Києва перекрила поліція: очікуються масові акції протесту.

Тим часом, 13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні.

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