Три тисячі людей прийшли під Раду протестувати проти ринку землі та відповідальності за дискримінацію

Близько 3 тис. активістів біля будівлі Верховної Ради протестують проти ухвалення законопроекту №2178-10 про продаж земель сільськогосподарського призначення і законопроекту №0931 про введення адміністративної відповідальності за дискримінацію.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новинин з місця подій.

Активісти розташувалися на площі Конституції, де також встановлена сцена з логотипом "Авто євро сили", а вздовж дороги по вулиці Грушевського від готелю "Київ" до будівлі Кабінету Міністрів перекрито рух і припарковані автомобілі "Авто євро сили".

Мітингувальники також виступають за продовження пільгового періоду розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації та відстрочку штрафів.

Проте більшість активістів протестують проти запуску ринку землі.

У мітингу беруть участь партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", організація "Всеукраїнський аграрний рада" і Аграрна партія, які протестують проти відкриття ринку землі.

Активісти тримають в руках плакати "Фермери проти дерибану землі","Ні – земельної мафії".

Крім цього, частина активістів стоять з плакатами "Загроза свободі слова. Боротьба з дискримінацією не повинна дискримінувати нікого", "Заклади освіти - не для пропаганди гендерної ідеології", "0931 знищує свободу віросповідання", "Гендерна ідеологія калічить".

Мітингувальники виступають проти прийняття проекту закону №0931, яким передбачено за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, тобто прямої або непрямої дискримінації, утисків, підбурювання до дискримінації, пособництва у дискримінації або віктимізації накладення штрафу на громадян у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 300 до 500 таких мінімумів.

При цьому в порядку денному Ради у вівторок жоден із зазначених законопроектів не присутня.

Порядок біля будівлі парламенту охороняють представники правоохоронних органів і поліції діалогу.

Також раніше з ранку повідомлялося, що центр Києва перекрила поліція: очікуються масові акції протесту.

Тим часом, 13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні.