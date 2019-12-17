Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом

У центрі села Віта-Поштова під Києвом п'яний чоловік на зупинці відкрив стрілянину по військовим авто. Про це повідомляється в паблике Віта-Захист в Facebook.

"... на зупинці громадського транспорту (навпроти сільради) невідомий з явними ознаками алкогольного сп'яніння відкрив стрілянину з пістолета по проїжджаючих військовим автомобілів", – йдеться в повідомленні.

Чоловік у результаті був затриманий на вулиці Зеленій перехожими і переданий наряду поліції. Уточнюється, що він з Луганської області, а на даний момент проживає в Боярці.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Києва обстріляли Range Rover, загинула 3-річна дитина.

У Дарницькому районі Києва словесна перепалка між чоловіками закінчилася стріляниною. Під час стрілянини було поранено 33-річний чоловік, його госпіталізували.