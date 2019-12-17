підписатися на розсилку
23.25 23.55
25.8 26.3
˟
  • Новини
  • Події
  • Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом
17 грудня 2019, вівторок, 10:25 84
Події 2019-12-17T11:30:26+02:00
Українські Новини
Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом

Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Військова колона, Обстріл
Чоловік під Києвом відкрив стрілянину по військовим, Фото: Віта-Захист
Чоловік під Києвом відкрив стрілянину по військовим, Фото: Віта-Захист

У центрі села Віта-Поштова під Києвом п'яний чоловік на зупинці відкрив стрілянину по військовим авто. Про це повідомляється в паблике Віта-Захист в Facebook.

"... на зупинці громадського транспорту (навпроти сільради) невідомий з явними ознаками алкогольного сп'яніння відкрив стрілянину з пістолета по проїжджаючих військовим автомобілів", – йдеться в повідомленні.

Чоловік у результаті був затриманий на вулиці Зеленій перехожими і переданий наряду поліції. Уточнюється, що він з Луганської області, а на даний момент проживає в Боярці.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Києва обстріляли Range Rover, загинула 3-річна дитина.

У Дарницькому районі Києва словесна перепалка між чоловіками закінчилася стріляниною. Під час стрілянини було поранено 33-річний чоловік, його госпіталізували.

Більше новин про: Військова колона Обстріл

Архів
Новини
КС визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР 11:15
Українці зможуть отримувати зарплату на картку будь-якого банку 11:02
Рубль просів: курс російської валюти на початку тижня 10:45
Скандальний консул Марущинець зізнався комісії МЗС в справжності своїх антисемітських постів, які заперечують холокост 10:31 Документ
Чоловік під Києвом відкрив стрілянину по військовим, Фото: Віта-Захист
Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом 10:25
більше новин
Зеленський прийшов на виступ "Кварталу", де йому заспівали пісню про відсутність посадок 23:00
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
Під Івано-Франківськом п'яний водій насмерть збив сина Героя Небесної сотні 22:22
В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення 17:25
У Німеччині придумали новий спосіб боротися з ожеледицею на дорогах за допомогою огірків 20:47
більше новин
Антиреклама Apple. Скріншот відео NewsFromUkraine
Поділяючи ваші цінності: українці створили антирекламу Apple у відповідь на карти з російським Кримом 19:29
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
На Новий рік запустили додатковий потяг з Києва в три країни 12:50
Київ стрімко зростає: названа фактична чисельність населення і машин у столиці 15:51
Україні загрожує дипломатичний скандал через несанкціоновані дії НАБУ в Австрії 15:29
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok