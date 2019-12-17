Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим в Баку. Про це повідомляє прес-служба українського лідера у вівторок, 17 грудня.

"В Баку розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського, який знаходиться в Азербайджанській Республіці з офіційним візитом, з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим", – йдеться в повідомленні.

Офіційна церемонія зустрічі відбулася на площі біля резиденції президента Азербайджану. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Прозвучали державні гімни України та Азербайджану.

Після завершення зустрічі пройдуть переговори делегацій під головуванням Зеленського і Алієва. Також будуть підписані двосторонні документи.

Крім того, глави держав оголосять заяви для ЗМІ.