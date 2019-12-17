підписатися на розсилку
23.25 23.55
25.8 26.3
˟
17 грудня 2019, вівторок, 09:29 22
Президент 2019-12-17T11:30:02+02:00
Українські Новини
Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим

Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Ільхам Алієв, Азербайджан
Зеленський і Алієв. Фото: Прес-служба президента України
Зеленський і Алієв. Фото: Прес-служба президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим в Баку. Про це повідомляє прес-служба українського лідера у вівторок, 17 грудня.

"В Баку розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського, який знаходиться в Азербайджанській Республіці з офіційним візитом, з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим", – йдеться в повідомленні.

Офіційна церемонія зустрічі відбулася на площі біля резиденції президента Азербайджану. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Прозвучали державні гімни України та Азербайджану.

Після завершення зустрічі пройдуть переговори делегацій під головуванням Зеленського і Алієва. Також будуть підписані двосторонні документи.

Крім того, глави держав оголосять заяви для ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, 26-27 листопада Володимир Зеленський відвідав Естонію. Президент відвідав Латвію у жовтні.

Більше новин про: Володимир Зеленський Ільхам Алієв Азербайджан

Архів
Новини
КС визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР 11:15
Українці зможуть отримувати зарплату на картку будь-якого банку 11:02
Рубль просів: курс російської валюти на початку тижня 10:45
Скандальний консул Марущинець зізнався комісії МЗС в справжності своїх антисемітських постів, які заперечують холокост 10:31 Документ
Чоловік під Києвом відкрив стрілянину по військовим, Фото: Віта-Захист
Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом 10:25
більше новин
Зеленський прийшов на виступ "Кварталу", де йому заспівали пісню про відсутність посадок 23:00
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
Під Івано-Франківськом п'яний водій насмерть збив сина Героя Небесної сотні 22:22
В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення 17:25
У Німеччині придумали новий спосіб боротися з ожеледицею на дорогах за допомогою огірків 20:47
більше новин
Антиреклама Apple. Скріншот відео NewsFromUkraine
Поділяючи ваші цінності: українці створили антирекламу Apple у відповідь на карти з російським Кримом 19:29
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
На Новий рік запустили додатковий потяг з Києва в три країни 12:50
Київ стрімко зростає: названа фактична чисельність населення і машин у столиці 15:51
Україні загрожує дипломатичний скандал через несанкціоновані дії НАБУ в Австрії 15:29
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok