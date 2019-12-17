Пластуни, НКРЕКП і акцизи: чим займуться народні депутати в Раді у вівторок

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок розгляне в 2-му читанні законопроект №2237 про дозвіл правоохоронцям погоджувати слідчі дії відносно депутатів парламенту з генеральним прокурором.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Рада розгляне проект постанови №2124 про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду законопроект №0979 про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту з пропозиціями Президента.

На порядку денному у 2-му читанні вказані законопроекти №2237 про дозвіл правоохоронцям погоджувати слідчі дії щодо парламентаріїв з генпрокурором, №2299 про регіональне замовлення у вузах, №2261 про самопредставительстве в суді юросіб і держорганів Криму, №2317 щодо акцизного податку, №2490-1 про приведення закону про Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) у відповідність з Конституцією, в 1-му читанні - №2284 про директиви і №1182 про водному транспорті.

Крім того, Рада розгляне у 2-му читанні законопроекти №0897 про отримання дозвільних документів та №0898 про науково-технічної діяльності, №0976 про "Пласті" з пропозиціями Президента, питання ратифікацій - №0007 з Нідерландами про продовження співпраці в розслідуванні катастрофи літака Malaysia Airlines в 2014 році, №0012 - з Німеччиною про створення місцевих бюро GIZ GmbH, №0013 - про приєднання України до EURIMAGES, №0014 та №0015 - про фінансування українських проектів Європейським інвестбанком.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада оприлюднила порядку на грудень.

13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні.