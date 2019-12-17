Кулеба розповів про стан постраждалих після ДТП в Чабанах

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що всі постраждалі в аварії 24 листопада залишилися живі і почувають себе значно краще. Про це у понеділок, 16 грудня, повідомило РБК-Україна.

Дитячий омбудсмен наголосив, що постраждалому в ДТП водієві автобуса була надана вся необхідна допомога і він вже через тиждень після аварії повернувся до роботи.

За словами Кулеби, найбільше постраждав його старший син, який досі перебуває у лікарні і потребує тривалого лікування. Молодший син чиновника відновлюється вже вдома.

Дитячий омбудсмен зазначив, що сам він почуває себе вже краще, але згадує ситуацію "як якийсь страшний сон".

Уповноважений президента з прав дитини закликав усіх бути дуже уважними та обережними на дорогах.

Як повідомляли Українські Новини, Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшного ДТП.

Тим часом поліція відкрила кримінальну справу по ДТП з участю Миколи Кулеби.