НБУ знову зміцнив гривню: офіційний курс валют на вівторок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 грудня, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 грудня, на 6,53 коп. до 23,4980 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3138,8087 100 доларів США 2349,0376 100 швейцарських франків 2390,4294 1000 єн 214,6624 10 російських рублів 3,7424 100 євро 2618,2373

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 грудня на 2,20 коп. до 23,6094 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,97 коп. до 23,3030 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок знизився на 1 коп. до 23,50 UAH/USD.