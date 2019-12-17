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17 грудня 2019, вівторок, 05:55 12
Економіка 2019-12-17T07:45:03+02:00
Українські Новини
НБУ знову зміцнив гривню: офіційний курс валют на вівторок

НБУ знову зміцнив гривню: офіційний курс валют на вівторок

Анна Рудык
Курс валют, курс гривні, курс долара, курс рубля
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 грудня, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 грудня, на 6,53 коп. до 23,4980 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3138,8087
100 доларів США 2349,0376
100 швейцарських франків 2390,4294
1000 єн 214,6624
10 російських рублів 3,7424
100 євро 2618,2373

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 грудня на 2,20 коп. до 23,6094 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,97 коп. до 23,3030 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок знизився на 1 коп. до 23,50 UAH/USD.

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