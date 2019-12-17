НБУ знову зміцнив гривню: офіційний курс валют на вівторок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 грудня, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 грудня, на 6,53 коп. до 23,4980 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3138,8087 100 доларів США 2349,0376 100 швейцарських франків 2390,4294 1000 єн 214,6624 10 російських рублів 3,7424 100 євро 2618,2373 Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 грудня на 2,20 коп. до 23,6094 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 3,97 коп. до 23,3030 UAH\/USD. Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок знизився на 1 коп. до 23,50 UAH\/USD.