У київському метро в годину пік стався черговий збій системи оплати

У київському метро у годину пік, коли і так станції переповнені, стався черговий збій у роботі електронного квитка і "Картки киянина", який вже неодноразово ставася після запуску Kyiv Smart Card.

Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Київський метрополітен" в соціальній мережі Facebook.

"Друзі! Ми щиро перепрошуємо за незручності. Роботу е-квитка (та Картки киянина) майже відновлено. Фахівці метрополітену та КП "ГІОЦ" (оператора е-квитка) на місці і перезапускають систему", - йдеться в ньому.

Також у прес-службі київського метро пообіцяли, що будуть прийняті всі необхідні заходи для уникнення подібних випадків. Також проводиться детальний аналіз ситуації та її причин.

Нагадаємо, вранці 8 листопада в Києві в годину пік перестала працювати система електронного квитка. Користувачі Facebook повідомляли про те, що для входу на деякі станції метро доводилося стояти в черзі по 10 хвилин.

Тим часом перехід на електронний квиток в Києві відклали до квітня 2020.