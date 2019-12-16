підписатися на розсилку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
16 грудня 2019, понеділок, 20:08 5
Суспільство 2019-12-16T21:00:03+02:00
Українські Новини
У київському метро в годину пік стався черговий збій системи оплати

У київському метро в годину пік стався черговий збій системи оплати

Ярина Вацяк
Картка киянина, Kyiv Smart Card, Е-квиток, Київський метрополітен, Метро
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/ Київський метрополітен
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/ Київський метрополітен

У київському метро у годину пік, коли і так станції переповнені, стався черговий збій у роботі електронного квитка і "Картки киянина", який вже неодноразово ставася після запуску Kyiv Smart Card.

Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Київський метрополітен" в соціальній мережі Facebook.

"Друзі! Ми щиро перепрошуємо за незручності. Роботу е-квитка (та Картки киянина) майже відновлено. Фахівці метрополітену та КП "ГІОЦ" (оператора е-квитка) на місці і перезапускають систему", - йдеться в ньому.

Також у прес-службі київського метро пообіцяли, що будуть прийняті всі необхідні заходи для уникнення подібних випадків. Також проводиться детальний аналіз ситуації та її причин.

Нагадаємо, вранці 8 листопада в Києві в годину пік перестала працювати система електронного квитка. Користувачі Facebook повідомляли про те, що для входу на деякі станції метро доводилося стояти в черзі по 10 хвилин.

Тим часом перехід на електронний квиток в Києві відклали до квітня 2020.

Більше новин про: Картка киянина Kyiv Smart Card Е-квиток Київський метрополітен Метро

Архів
Новини
Кабмін буде пояснювати батькам, бабусям і дідусям, що таке лол, пост і мем 21:00
Поляков подав заяву про вихід з "Слуги народу" 20:26
У київському метро в годину пік стався черговий збій системи оплати 20:08
Черкаська міськрада прийняла звернення про необхідність обирати губернатора та провести бюджетну децентралізацію 20:08 Документ
Рябошапка звільнив прокурора Києва 19:50
більше новин
Зеленський прийшов на виступ "Кварталу", де йому заспівали пісню про відсутність посадок 23:00
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
Під Івано-Франківськом п'яний водій насмерть збив сина Героя Небесної сотні 22:22
В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення 17:25
У Німеччині придумали новий спосіб боротися з ожеледицею на дорогах за допомогою огірків 20:47
більше новин
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
На Новий рік запустили додатковий потяг з Києва в три країни 12:50
Київ стрімко зростає: названа фактична чисельність населення і машин у столиці 15:51
Антиреклама Apple. Скріншот відео NewsFromUkraine
Поділяючи ваші цінності: українці створили антирекламу Apple у відповідь на карти з російським Кримом 19:29
Україні загрожує дипломатичний скандал через несанкціоновані дії НАБУ в Австрії 15:29
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok