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16 грудня 2019, понеділок, 19:48 16
Зовнішня політика 2019-12-16T19:58:16+02:00
Українські Новини
Путін і Меркель обговорили транзит газу через територію України

Путін і Меркель обговорили транзит газу через територію України

Ярина Вацяк
Північний потік-2, транзит газу, Ангела Меркель, Путін
Путін і Меркель. Фото: kremlin.ru
Путін і Меркель. Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові обговорили питання продовження транзиту російського газу в країни Європи через територію України з 1 січня 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Росії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, за ініціативою німецької сторони відбулася телефонна розмова Путіна з Меркель.

"Охоплює також актуальні для забезпечення енергобезпеки країн Євросоюзу питання співпраці в газовій галузі, в тому числі в контексті перспектив транзиту російського природного газу через територію України після 1 січня 2020 року", - йдеться в ньому.

Крім того, під час розмови сторони обговорили реалізацію проекту російського магістрального газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляли Українські Новини, попри те, що раніше Коболєв повідомив про те, що Володимир Зеленський і Путін не досягли домовленостей щодо газових питань, президент повідомив, що новий контракт щодо газу між Україною і Росією може бути підписаний до кінця 2019 року. Україна наполягає на контракті терміном на 10 років.

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