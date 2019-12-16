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16 грудня 2019, понеділок, 18:24 14
Економіка 2019-12-16T18:36:58+02:00
Українські Новини
НБУ продовжує зміцнювати гривню: курс валют на 17 грудня

НБУ продовжує зміцнювати гривню: курс валют на 17 грудня

Анна Рудык
курс гривні, Курс валют, курс долара
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 грудня, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 грудня, на 6,53 коп. до 23,4980 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3138,8087
100 доларів США 2349,0376
100 швейцарських франків 2390,4294
1000 єн 214,6624
10 російських рублів 3,7424
100 євро 2618,2373

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок знизився на 1 коп. до 23,50 UAH/USD.

Також у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 грудня на 2,20 коп. до 23,6094 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,97 коп. до 23,3030 UAH/USD.

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