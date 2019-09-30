Из-за "дизельного" конфликта 450 тыс. владельцев автомобилей Volkswagen пожаловались на компанию в суд

В одной из крупных немецких автомобильных компаний Volkswagen развязался конфликт, который обошелся в 30 млрд ерво. Об этом передает ВВС News.

Согласно информации ведомства, причиной скандала является отсутствие выплат компенсаций за неверно-поданную информацию об уменьшении выбросов оксида азота в атмосферу, в следствие чего около 450 тысяч владельцев автомобилей Volkswagen открыли массовые судебные разбирательства против компании.

Отмечается, что это первый случай, когда немцы подали групповой иск.

В ходе судебного разбирательства будут урегулированы правовые вопросы, и в случае успеха пострадавшие позднее смогут подать последующие иски о компенсации.

Суд считает дело о принятии исков приемлемым. Об этом заявил председательствующий судья Михаэль Ниф в начале производства в Высшем земельном суде Брауншвейга.

Стало известно, что на прошлой неделе трое нынешних и бывших руководителей Volkswagen были обвинены в манипулировании рынком в связи со скандалом с выбросами дизельного топлива.

Немецкий прокурор утверждает, что исполнительный директор Герберт Дисс, председатель Ганс Дитер Петш и экс-босс Мартин Винтеркорн не сообщили инвесторам заранее о финансовых последствиях, то только "разогрело конфликт ".

На данный момент, в Австралии компания должна выплатить 127 млн австралийских долларов (70 миллионов фунтов стерлингов) в качестве компенсации владельцам, заплатив им по 1400 долларов за каждый автомобиль.

Скандал вокруг Volkswagen разгорелся в сентябре 2015 года, Volkswagen столкнулся с национальной ассоциацией потребительских групп, которая действует от имени около 470 тысяч владельцев дизельных транспортных средств, производимых Volkswagen Group. Американские власти уличили компанию в установке на свои дизельные машины специального программного обеспечения, занижающего показатели выбросов вредных веществ.

Прокуратура Брауншвейга выяснила, что таких автомобилей концерн произвел 10,7 млн. Автомобили с типом двигателя EA 288 реализовывали в Канаде и США, а с двигателями EA 189 –фунтов).

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году компания-импортер автомобилей Volkswagen в Украине - "Порше Украина" признала наличие проблем в процедуре сертификации целой партии автомобилей Golf Sportwagen (Variant) мексиканского производства.

В августе продажи импортных подержанных легковых автомобилей Volkswagen увеличились в 2,4 раза до 24,4 тыс. единиц.