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16 грудня 2019, понеділок, 15:55 15
Суспільство 2019-12-16T17:45:02+02:00
Українські Новини
Левенята з Бердянського зоопарку прибули в заповідник ПАР

Левенята з Бердянського зоопарку прибули в заповідник ПАР

Анна Рудык
Леви, Тварини, Пар, зоопарки, Зоопарк
Леви з Бердянського зоопарку. Фото: Facebook/Бердянський зоопарк
Леви з Бердянського зоопарку. Фото: Facebook/Бердянський зоопарк

Бердянський зоопарк "Сафарі" (Запорізька область) передав 5 левенят в розташований в Південно-Африканській республіці (ПАР) заповідник.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці зоопарку в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, однорічні тигренята (4 самки і 1 самець) з кличками "Руда", "Буба", "Красуня", "Белла" та "Хіч" відправлені в заповідник у Йоганнесбурзі.

"4 левиці і один лев це вже сформований прайд з двох сімей. До їхнього приїзду вже підготовлена спеціальна територія розміром 2 га. Тут не буде кліток та умови максимально наближені до природних", - повідомляє зоопарк.

Зараз тварини вже прибули в зоопарк і розміщені.

"Наші левенята благополучно прибули в південноафриканський заповідник, чим поділився на своїй сторінці творець заповідника, він же посол ПАР в Україні. Дану новину обговорює весь світ. Пишаємося", - повідомляє зоопарк в соцмережі.

Леви з Бердянського зоопарку. Фото: Facebook/Бердянський зоопаркЛеви з Бердянського зоопарку. Фото: Facebook/Бердянський зоопарк

Як повідомляли Українські Новини, одеський зоопарк купив червонокнижну тварину за 100 тисяч гривень.

Також Одеський зоопарк домовився з вінницьким про обмін тваринами, серед яких були 2 філіна, муфлон, лань і шотландський поні.

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