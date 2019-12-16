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16 грудня 2019, понеділок, 11:23 12
Суспільство 2019-12-16T15:30:04+02:00
Українські Новини
Збірна України з бойового самбо виграла чемпіонат світу в Росії

Збірна України з бойового самбо виграла чемпіонат світу в Росії

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Самбо, Збірна України
Збірна України. Фото: Федерація бойового самбо
Збірна України. Фото: Федерація бойового самбо

Збірна України завершила виступ на чемпіонаті світу з бойового самбо, завоювавши цілий ряд медалей і ставши першою в командному заліку. Про це українська Федерація бойового самбо повідомила на своїй сторінці в соцмережі.

Українська збірна стала найкращою серед чоловічих команд. Дорослі українці виграли шість медалей. Олександр Коваленко (62 кг), Самвел Варданян (74 кг) і Дмитро Микуца (93 кг) виграли золото. А Анатолій Оськін (57 кг), В'ячеслав Вітрів (68 кг) і Владислав Ільїн (90 кг) відвезли срібло ЧС.

Чемпіонат світу проходив в російській Твері.

Як повідомляли Українські Новини, раніше молодіжна збірна України з футболу виграла Чемпіонат світу.

Також раніше збірна України з хокею не дограла матч проти Білорусі з-за травм всіх воротарів.

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