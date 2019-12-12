Сборная Украины по хоккею не доиграла матч против Беларуси из-за травм всех вратарей

Чрезвычайно нестандартное и неприятное происшествие произошло в матче хоккейного "Турнира шести наций", который в эти дни проходит в столице Венгрии Будапеште. Национальная сборная Украины не смогла завершить игру против команды Беларуси. Причиной тому стали травмы, которые в ходе поединка получили оба вратаря нашей команды.

Фото:jegkorongblog.hu

Поединок 1 игрового дня турнира Euro Ice Hockey Challenge между нашей дружиной и сборной Беларуси был прерван при счёте 1:4 на 43-й минуте (42:53) в связи с травмами обоих украинских вратарей. Сначала выбыл из строя Олег Петров, а затем - Богдан Дьяченко.

Фото: ФХУ

Федерация хоккея Украины на своей странице в Facebook сообщила, что сейчас ведется экстренная работа по отправке в Венгрию новых голкиперов. Их имена обещают назвать позже.

Отметим, что согласно календарю, уже в четверг 12-го декабря сборная Украины должна была сыграть с командой Южной Кореи, но, весьма вероятно, этот матч состоится на день позже.

Фото: ФХУ