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16 грудня 2019, понеділок, 12:20 18
Суспільство 2019-12-16T12:35:35+02:00
Українські Новини
У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро

У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Лінія метро, Київський метрополітен

Проект генерального плану Києва передбачає будівництво 2 нових ліній метрополітену.

Про це повідомив начальник комунальної організації "Інститут генерального плану міста Києва" Сергій Броневицький, передають Українські Новини.

"У генеральному плані передбачено значне розвиток транспортної інфраструктури, у тому числі розвиток швидкісного рейкового транспорту, продовження існуючих ліній метрополітену, будівництво нових ліній метрополітену четвертої Подільсько-Вигурівської та перспективної п'ятою",- сказав він.

Він також зазначив, що генплан передбачає збільшення площі парків і скверів на 2,3 тис. га і зменшення площі індустріальних підприємств до 5 тис. га.

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко зазначив, що генплан бессрочен, однак повинен оновлюватися кожні 5 років.

Як повідомляли Українські новини, дві нові станції - "Мостицкую" і "Проспект Правди" планують відкрити у 2021 році.

Раніше Кличко назвав дату відкриття метро на Виноградар.

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