У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро

Проект генерального плану Києва передбачає будівництво 2 нових ліній метрополітену.

Про це повідомив начальник комунальної організації "Інститут генерального плану міста Києва" Сергій Броневицький, передають Українські Новини.

"У генеральному плані передбачено значне розвиток транспортної інфраструктури, у тому числі розвиток швидкісного рейкового транспорту, продовження існуючих ліній метрополітену, будівництво нових ліній метрополітену четвертої Подільсько-Вигурівської та перспективної п'ятою",- сказав він.

Він також зазначив, що генплан передбачає збільшення площі парків і скверів на 2,3 тис. га і зменшення площі індустріальних підприємств до 5 тис. га.

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко зазначив, що генплан бессрочен, однак повинен оновлюватися кожні 5 років.

Як повідомляли Українські новини, дві нові станції - "Мостицкую" і "Проспект Правди" планують відкрити у 2021 році.

Раніше Кличко назвав дату відкриття метро на Виноградар.