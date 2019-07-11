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11 июля 2019, четверг, 15:36 1118
Общество 2019-07-11T15:40:04+03:00
Українські Новини
Строительство метро на Виноградарь идет по графику, две новые станции откроют в 2021 году, - Кличко

Строительство метро на Виноградарь идет по графику, две новые станции откроют в 2021 году, - Кличко

Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются по графику. Две новых станции - "Мостицкую" и "Проспект Правды" планируют открыть в 2021 году. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки процесса строительства метро рядом с будущей станцией "Мостицкая", передает сайт мэра Киева.

"Мы находимся на строительной площадке рядом с будущей станцией "Мостицкая". Работы продолжаются по графику, и наша задача в 2021 году открыть две новых станции на Виноградарь – "Мостицкую" и "Проспект Правды", - сказал Кличко. - Метро на Виноградарь является одним из наших приоритетных инфраструктурных проектов. Жители Виноградаря ждут этого события уже давно", - добавил он.

По словам городского головы, строительство тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицькою” будет осуществляться закрытым способом - под землей. А между "Мостицкой" и "Проспектом Правды" - открытым. Тоннель на глубине 18 метров будет двухъярусным, в отличие от всех других станций метрополитена. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района.

По словам главного инженера проекта строительства метро на Виноградарь Евгения Шатайкина, щит для строительства тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая" находится на производственной базе "Киевметростроя", в начале осени начнется его монтаж на строительной площадке. Сегодня на площадке отбывают подготовительные строительные работы.

"До конца года начнутся работы по устройству перегонного тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец", - отметил Шатайкин.

Длина этого участка - 1,3 км. Диаметр щита - 6 метров.

Планируется, что пассажиропоток на новых станциях составит 34 тыс. пассажиров в час. Общая сметная стоимость строительства двух станций - более 6 млрд грн. Длина участка метро для двух новых станций – 3,7 километров.

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