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  • Акції Ferrexpo почали зростання і за останній тиждень їх вартість збільшилася на 5,3%
16 грудня 2019, понеділок, 11:16 8
Економіка 2019-12-16T11:23:44+02:00
Українські Новини
Акції Ferrexpo почали зростання і за останній тиждень їх вартість збільшилася на 5,3%

Акції Ferrexpo почали зростання і за останній тиждень їх вартість збільшилася на 5,3%

Григорий Яковенко
котирування на біржі, акції компаній, Костянтин Жеваго, Ferrexpo

9-13 грудня вартість акцій контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) підвищилася на 5,21% до 1,514 фунта стерлінгів за акцію, таким чином вони почали підвищуватися після двотижневого падіння.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

9 грудня вартість акцій підвищилася до 1,439 фунта, 10 грудня до 1,446 фунта.

11 грудня вартість підвищилася до 1,452 фунта, 5 знизилася до 1,398, а 12 грудня вартість акцій підвищилася до 1,475 фунта стерлінгів.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

Як повідомляли Українські Новини, 2-6 грудня вартість акцій компанії Ferrexpo plc знизилася на 4,5% до 1,408 фунта стерлінгів за акцію.

Раніше Жеваго залишив посаду гендиректора Ferrexpo.

Також Держбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради та колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського Гзк, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.

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