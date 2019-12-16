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16 грудня 2019, понеділок, 05:55 8
Економіка 2019-12-16T06:45:02+02:00
Українські Новини
Ціни на дизпаливо досягли мінімальної позначки за чотири тижні

Ціни на дизпаливо досягли мінімальної позначки за чотири тижні

Таня Войтюк
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Дизель.Фото: pexels
Дизель.Фото: pexels

У той час, як стало відомо, що буде з цінами на пальне в грудні, в понеділок-п'ятницю, 9-13 грудня, роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 0,68% з 27,83 до 27,64 гривень за літр, знижуючись четвертий тиждень поспіль.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

З початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 4,43% з 28,92 гривень/літр.

Як повідомляли Українські Новини, 2-6 грудня, роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 0,29% з 27,92 до 27,84 гривень за літр третій тиждень поспіль.

Роздрібні ціни на дизпаливо 9-13 грудня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 13 грудня Середня ціна на 9 грудня 13 грудня в % до 9 грудня
ДП 27,64 27,83 99,32

Як повідомляли Українські Новини, закупівельні ціни на бензин і дизпаливо впали на 20%, а на заправках - тільки на 5%.

Нагадаємо, другий тиждень поспіль роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 знижуються і досягли позначки 27,45-28,58 гривень/літр.

Також писали про те, що буде з цінами на пальне в грудні, а також про те, де вигідніше заправлятися в Україні.

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