Ціни на дизпаливо досягли мінімальної позначки за чотири тижні

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

З початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 4,43% з 28,92 гривень/літр.

Як повідомляли Українські Новини, 2-6 грудня, роздрібні ціни на дизпаливо знизилися на 0,29% з 27,92 до 27,84 гривень за літр третій тиждень поспіль.

Роздрібні ціни на дизпаливо 9-13 грудня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 13 грудня Середня ціна на 9 грудня 13 грудня в % до 9 грудня ДП 27,64 27,83 99,32

Як повідомляли Українські Новини, закупівельні ціни на бензин і дизпаливо впали на 20%, а на заправках - тільки на 5%.

Нагадаємо, другий тиждень поспіль роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 знижуються і досягли позначки 27,45-28,58 гривень/літр.

Також писали про те, що буде з цінами на пальне в грудні, а також про те, де вигідніше заправлятися в Україні.