В понедельник-пятницу, 25-29 ноября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,31-0,36% до 27,45-28,58 гривен за литр вторую неделю подряд. Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO. Розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,36% с 27,55 до 27,45 гривен за литр. Розничные цены на бензин А-95 снизились на 0,31% с 28,67 до 28,58 гривен за литр. С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76\/80 сохранились на 25,45 гривен\/литр, на А-92 - снизились на 1,89% с 27,98 гривен\/литр, на А-95 - снизились на 1,75% с 29,09 гривен\/литр. Как сообщали Українські Новини, 18-22 ноября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,03-0,04% до 27,55-28,67 гривен за литр. Розничные цены на бензин 25-29 ноября, гривен\/литр: Название продукта Средняя цена на 29 ноября Средняя цена на 25 ноября 29 ноября в % к 25 ноября А-76\/80 — — — А-92 27,45 27,55 99,64 А-95 28,58 28,67 99,69