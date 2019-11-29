А что у нас с бензином: Вторую неделю подряд розничные цены на бензин А-92 и А-95 снижаются и достигли отметк

В понедельник-пятницу, 25-29 ноября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,31-0,36% до 27,45-28,58 гривен за литр вторую неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,36% с 27,55 до 27,45 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 снизились на 0,31% с 28,67 до 28,58 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 - снизились на 1,89% с 27,98 гривен/литр, на А-95 - снизились на 1,75% с 29,09 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 18-22 ноября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,03-0,04% до 27,55-28,67 гривен за литр.

Розничные цены на бензин 25-29 ноября, гривен/литр: