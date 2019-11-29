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  • А что у нас с бензином: Вторую неделю подряд розничные цены на бензин А-92 и А-95 снижаются и достигли отметки 27,45-28,58 гривен/литр
29 ноября 2019, пятница, 17:25 354
Экономика 2019-11-29T19:00:03+02:00
Українські Новини
А что у нас с бензином: Вторую неделю подряд розничные цены на бензин А-92 и А-95 снижаются и достигли отметк

А что у нас с бензином: Вторую неделю подряд розничные цены на бензин А-92 и А-95 снижаются и достигли отметки 27,45-28,58 гривен/литр

Цены на бензин, бензин А-92, бензин А-95

В понедельник-пятницу, 25-29 ноября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,31-0,36% до 27,45-28,58 гривен за литр вторую неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,36% с 27,55 до 27,45 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 снизились на 0,31% с 28,67 до 28,58 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 - снизились на 1,89% с 27,98 гривен/литр, на А-95 - снизились на 1,75% с 29,09 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 18-22 ноября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,03-0,04% до 27,55-28,67 гривен за литр.

Розничные цены на бензин 25-29 ноября, гривен/литр:

Название продукта

Средняя цена на 29 ноября

Средняя цена на 25 ноября

29 ноября в % к 25 ноября

А-76/80

А-92

27,45

27,55

99,64

А-95

28,58

28,67

99,69

 

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