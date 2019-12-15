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  • У Німеччині придумали новий спосіб боротися з ожеледицею на дорогах за допомогою огірків
15 грудня 2019, неділя, 20:47 11
Європа 2019-12-15T20:56:07+02:00
Українські Новини
У Німеччині придумали новий спосіб боротися з ожеледицею на дорогах за допомогою огірків

У Німеччині придумали новий спосіб боротися з ожеледицею на дорогах за допомогою огірків

Таня Войтюк
ожеледиця, Непогода, Розсіл, Німеччина
Соління. Фото: pixabay
Соління. Фото: pixabay

У зв'язку з небезпеками для пішоходів і автомобілістів через ожеледицю, в Німеччині виробник солоних огірків вирішив поставляти сольовий розчин комунальникам, які поливають ним замерзлі вулиці.

Про це повідомляє DW.

Ідея використовувати розсіл для боротьби з ожеледицею прийшла пару років тому одному із співробітників фірми-виробника солінь і гірчиці Develey з містечка Дінгольфінг в момент, коли вони відвідали дорожню службу, яка знаходилася по сусідству.

Уточнюється, що в рамках пілотного запуску, розсолу було надано для обробки 1500 км доріг, що допомогло заощадити близько 7 тонн солі. Спеціально для цього компанія найняла додаткових співробітників, щоб збільшити концентрацію солі в розчині вдвічі.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році через сильні морози та ожеледицю за три дні в Києві травмувалися 114 осіб.

Нагадаємо, після снігопадів у перші дні зими в Україну прийшов сухий антициклон. Завдяки цьому погода в Україні скоріше схожа на осінньо-весняну. А тим часом в Європі вирують циклони зі снігопадами, проливними дощами та ураганними вітрами.

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