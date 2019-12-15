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15 грудня 2019, неділя, 17:58 393
Суспільство 2019-12-15T18:00:03+02:00
Українські Новини
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським

Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським

Валерия Назаренко
Інтерв'ю, Нормандська зустріч, Росія 1, Володимир Зеленський
Зеленський на зустрічі в
Зеленський на зустрічі в "нормандському форматі". Фото з сайту Кремля

У неділю російський телеканал "Росія 1" показав "інтерв'ю" Президента Володимира Зеленського, яке він дав під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі.


Знімальна група каналу зустріла його в кулуарах саміту і поставила питання про враження від першої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

"Перша зустріч, особиста, поговорили, піднімали дуже важливі питання", - відповів Президент України.

На думку Зеленського, зустрічі подібного формату дають можливість покласти край війні в Україні.

"Я вважаю, що правильний початок в принципі на таких зустрічах такого формату, у нас є можливість досягти результату - кінець війни в Україні, на території нашої країни. Через 4 місяці буде зустріч, тому що багато питань за один раз не вирішити і дійсно дуже багато різних поглядів, багато різних питань", - додав він.

За словами Зеленського, в української сторони "трошки інші погляди" на мінські угоди, але головне - покладено початок спілкуванню.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що інтерв'ю "Росії-1" він не давав.

Раніше російський телеканал ТНТ зняв з ефіру український серіал "Слуга народу", головну роль в якому зіграв діючий Президент України Володимир Зеленський.

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