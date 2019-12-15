Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським

У неділю російський телеканал "Росія 1" показав "інтерв'ю" Президента Володимира Зеленського, яке він дав під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі.



Знімальна група каналу зустріла його в кулуарах саміту і поставила питання про враження від першої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.



"Перша зустріч, особиста, поговорили, піднімали дуже важливі питання", - відповів Президент України.

На думку Зеленського, зустрічі подібного формату дають можливість покласти край війні в Україні.

"Я вважаю, що правильний початок в принципі на таких зустрічах такого формату, у нас є можливість досягти результату - кінець війни в Україні, на території нашої країни. Через 4 місяці буде зустріч, тому що багато питань за один раз не вирішити і дійсно дуже багато різних поглядів, багато різних питань", - додав він.

За словами Зеленського, в української сторони "трошки інші погляди" на мінські угоди, але головне - покладено початок спілкуванню.







Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що інтерв'ю "Росії-1" він не давав.



Раніше російський телеканал ТНТ зняв з ефіру український серіал "Слуга народу", головну роль в якому зіграв діючий Президент України Володимир Зеленський.