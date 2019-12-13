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13 декабря 2019, пятница, 16:09 1492
Президент 2019-12-13T16:45:38+02:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что интервью "России-1" он не давал

Зеленский заявил, что интервью "России-1" он не давал

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Интервью, РосСМИ
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщение государственного телеканала "Россия 1", анонсировавшего показ 15 декабря "первого полноценного интервью" с ним. Об этом сообщает DW.

"Я не давал интервью телеканалу "Россия", - заявил он в эфире украинского телеканала "1+1" в четверг, 12 декабря. - У нас был пресс-подход на улице возле гостиницы, в Париже, после "нормандской встречи", ночью. Была журналистка, девушка, она спросила меня о чем-то в коридоре, я ей что-то ответил в коридоре. Вот такое интервью". По словам Владимира Зеленского, там было много журналистов из разных стран.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель тоже заявила, что не организовывала ни одного интервью для российских СМИ, и ей ничего не известно об анонсированном каналом "Россия 1" интервью.

Телеканал пообещал показать интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" и сообщил, что с Владимиром Зеленским беседовал корреспондент Павел Зарубин.

Ранее российский телеканал ТНТ снял с эфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл действующий Президент Украины Владимир Зеленский.

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