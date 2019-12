Грета Тунберг вибачилася за заклик "розстріляти" політиків

Раніше Грета Тунберг виступила на екопротесті в Турині, присвяченому саміту Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP-25).

Вона висловила тривогу, що цей саміт сам по собі не призведе до якихось адекватних дій політиків у сфері охорони навколишнього середовища. Тому екоактивісти повинні продовжувати тиск на політиків, щоб ті відповідали за свої вчинки.

Після резонансу, який набув її заклик про стіну - у багатьох мовах він означає розстріл - активістка вирішила пояснити, що мала на увазі насправді.

"Вчора я сказала, що ми повинні змушувати наших лідерів до відповідальності і, на жаль, сказала "поставити їх до стіни", - написала Грета Тунберг в Twitter.

"Це шведський вираз: "att ställa någon mot väggen" (поставити когось у стіни), який означає притягнути когось до відповідальності", - пояснила вона.

"Ось що трапляється, коли ти імпровізіруешь під час промов іншою мовою", - додала екоактивістка.

І вибачилася перед всіма, хто "зрозумів це неправильно".

Yesterday I said we must hold our leaders accountable and unfortunately said “put them against the wall”. That’s Swenglish: “att ställa någon mot väggen” (to put someone against the wall) means to hold someone accountable.

