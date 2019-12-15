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  • Грета Тунберг вибачилася за заклик "розстріляти" політиків
15 грудня 2019, неділя, 15:56 5
Життя 2019-12-15T15:57:12+02:00
Українські Новини
Грета Тунберг вибачилася за заклик "розстріляти" політиків

Грета Тунберг вибачилася за заклик "розстріляти" політиків

Валерия Назаренко
Зміни клімату, ООН, Політики, Грета Тунберг
Грета Тунберг. Фото: Twitter/Greta Thunberg
Грета Тунберг. Фото: Twitter/Greta Thunberg

Шведська 16-річна екоактивистка Грета Тунберг вибачилася за свій заклик "поставити до стіни" політиків. Про це повідомляє "BBC Україна".

Раніше Грета Тунберг виступила на екопротесті в Турині, присвяченому саміту Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP-25).

Вона висловила тривогу, що цей саміт сам по собі не призведе до якихось адекватних дій політиків у сфері охорони навколишнього середовища. Тому екоактивісти повинні продовжувати тиск на політиків, щоб ті відповідали за свої вчинки.

Після резонансу, який набув її заклик про стіну - у багатьох мовах він означає розстріл - активістка вирішила пояснити, що мала на увазі насправді.

"Вчора я сказала, що ми повинні змушувати наших лідерів до відповідальності і, на жаль, сказала "поставити їх до стіни", - написала Грета Тунберг в Twitter.

"Це шведський вираз: "att ställa någon mot väggen" (поставити когось у стіни), який означає притягнути когось до відповідальності", - пояснила вона.

"Ось що трапляється, коли ти імпровізіруешь під час промов іншою мовою", - додала екоактивістка.

І вибачилася перед всіма, хто "зрозумів це неправильно".

Як повідомляли Українські Новини, Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу Time.

Крім того, Грета Тунберг стала автором року у Великобританії.

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