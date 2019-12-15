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15 грудня 2019, неділя, 15:28 17
Європа 2019-12-15T15:30:06+02:00
Українські Новини
В Італії евакуювали 54 тисячі жителів через бомбу часів Другої світової

В Італії евакуювали 54 тисячі жителів через бомбу часів Другої світової

Валерия Назаренко
Бріндізі, Бомба, Італія, Друга світова війна

В італійському місті Бріндізі евакуювали 54 тисячі жителів через знешкодження британської бомби часів Другої світової війни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на газету La Repubblica.

Повідомляється, що бомбу виявили ще в листопаді. Жителі повинні були покинути місто до 8 ранку неділі. Після цього життя в Бріндізі завмерло, було призупинено рух поїздів та авіатранспорту.

Зазначається, що це була найбільша евакуація міського населення в Італії. У цю операцію були залучені тисячі людей, в тому числі поліція, пожежники і військові. Вулиці міста патрулювали за допомогою безпілотників, щоб відстежити можливих порушників наказу про евакуацію.

Незадовго до полудня стало відомо, що фахівцям вдалося без проблем нейтралізувати бомбу, яка містила 40 кілограмів тринітротолуолу. Вже у другій половині дня неділі мешканцям Бріндізі дозволили повертатися в свої будинки.

Бомба була виявлена 2 листопада під час робіт з розширення кінотеатру. Ця бомба часів Другої світової війни, англійського виробництва, швидше за все, скинута в 1941 році.


Як повідомляли Українські Новини, на Рівненщині знешкодили 250-кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

Раніше біля Шулявського мосту в Києві дістали більше 100 боєприпасів.

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