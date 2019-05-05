На Ровенщине обезвредили 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обезвредила 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны в Ровенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГосЧС в Ровенской области, передают Українські Новини.

"5 мая в 13:00 группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГосЧС Украины в Ровенской области была уничтожена одна авиационная бомба ФАБ-250 времен Второй мировой войны, которая была обнаружена накануне вблизи села Люхча, Сарненского района (Ровенская область)", - говорится в сообщении.

ГУ ГосЧС в Ривненской области

В ходе обследования спасателями прилегающей территории дополнительные боеприпасы не обнаружены.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обезвредила 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны в Черниговской области.