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05 мая 2019, воскресенье, 17:14 495
Происшествия 2019-05-05T17:25:52+03:00
Українські Новини
На Ровенщине обезвредили 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны

На Ровенщине обезвредили 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны

ГУ ГосЧС в Ровенской области
ГУ ГосЧС в Ровенской области

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обезвредила 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны в Ровенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГосЧС в Ровенской области, передают Українські Новини.

"5 мая в 13:00 группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГосЧС Украины в Ровенской области была уничтожена одна авиационная бомба ФАБ-250 времен Второй мировой войны, которая была обнаружена накануне вблизи села Люхча, Сарненского района (Ровенская область)", - говорится в сообщении.

ГУ ГосЧС в Ривненской областиГУ ГосЧС в Ривненской области

В ходе обследования спасателями прилегающей территории дополнительные боеприпасы не обнаружены.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обезвредила 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны в Черниговской области.

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