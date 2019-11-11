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11 ноября 2019, понедельник, 10:38 2797
Происшествия 2019-11-11T10:38:34+02:00
Українські Новини
Возле Шулявского моста в Киеве достали больше 100 боеприпасов

Возле Шулявского моста в Киеве достали больше 100 боеприпасов

Боеприпасы, Шулявский мост
Боеприпасы. Фото: dsns.gov.ua
Боеприпасы. Фото: dsns.gov.ua

В Киеве возле Шулявского путепровода пиротехники завершили работы по изъятию боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Всего изъяли 101 артиллерийский снаряд (47 – калибра 152 мм, 35 ​​– калибра 122 мм, 8 – калибра 105 мм, 11 – калибра 76 мм), три минометные мины и одну ручную гранату.

Для проведения работ по выявлению и изъятию боеприпасов привлекалось 14 человек и четыре единицы техники ГСЧС.

9 ноября в 30 метрах от Шулявского путепровода во время замены инженерных сетей нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

"Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только что при таких работ в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны", - рассказал заместитель КГГА Петр Пантелеев.

На место вызвали специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они уже изъяли 35 снарядов различных типов.

Как сообщали Українськi Новини, 8 мая взрывотехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 27 авиационных бомб и 4 взрывателя времен Второй мировой в Черниговской области, а в марте в Днепропетровской области нашли 139 боеприпасов.

Ранее на Ровенщине обезвредили 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

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