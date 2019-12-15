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15 грудня 2019, неділя, 15:01 17
Події 2019-12-15T15:02:59+02:00
Українські Новини
На Філіппінах стався потужний землетрус: є жертви

На Філіппінах стався потужний землетрус: є жертви

Валерия Назаренко
постраждалі, Землетрус, Філіппіни
Землетрус. Фото: Twitter/SunStar Philippines
Землетрус. Фото: Twitter/SunStar Philippines

У неділю, 15 грудня, потужні підземні поштовхи сколихнули філіппінський острів Мінданао. За даними місцевих сейсмологів, сила поштовхів досягала 6,9 балів за шкалою Ріхтера, а геологічна служба США наводить дещо іншу цифру - 6,8 бала. Про це повідомляє "DW".

Епіцентр землетрусу знаходився недалеко від регіону Давао на глибині близько 20 кілометрів, передає агентство новин dpa з посиланням на дані сейсмологів. Втім, як запевняють фахівці, небезпеки цунамі немає.

Потужні підземні поштовхи призвели до руйнувань і пошкоджень будівель. Органи місцевої влади повідомляють про як мінімум одного загиблого і 14 поранених в результаті катаклізму. Загиблою виявилася малолітня дівчинка, на яку впала стіна будівлі, повідомляє інформагенція AP.

В одному з міст землетрус зруйнував триповерхову будівлю, де розташовувався продовольчий магазин. Скільки саме людей опинилося під уламками споруди, невідомо.

Як повідомляли Українські Новини, в Албанії стався потужний землетрус, в результаті чого було поранено 150 людей і зруйновані будівлі.


Раніше у Закарпатській області стався землетрус магнітудою в 2 бали.

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