На Філіппінах стався потужний землетрус: є жертви

Епіцентр землетрусу знаходився недалеко від регіону Давао на глибині близько 20 кілометрів, передає агентство новин dpa з посиланням на дані сейсмологів. Втім, як запевняють фахівці, небезпеки цунамі немає.

Потужні підземні поштовхи призвели до руйнувань і пошкоджень будівель. Органи місцевої влади повідомляють про як мінімум одного загиблого і 14 поранених в результаті катаклізму. Загиблою виявилася малолітня дівчинка, на яку впала стіна будівлі, повідомляє інформагенція AP.

В одному з міст землетрус зруйнував триповерхову будівлю, де розташовувався продовольчий магазин. Скільки саме людей опинилося під уламками споруди, невідомо.

Several shoppers and employees are feared trapped inside the three-storey Southern Trade, a commercial store in Padada, Davao del Sur, after the building completely collapsed when the magnitude 6.9 earthquake hit the town at 2:11 pm today.#earthquake pic.twitter.com/9H304gDxtW