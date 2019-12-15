підписатися на розсилку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
15 грудня 2019, неділя, 13:24 31
Силові структури 2019-12-15T13:41:30+02:00
Українські Новини
Бойовики на Донбасі хочуть розведення військ на нових точках, - росЗМІ

Бойовики на Донбасі хочуть розведення військ на нових точках, - росЗМІ

Ярина Вацяк
війна на Донбасі, Бойовики, Новини ДНР, Розведення військ

Бойовики на Донбасі готові до розведення сил і засобів у нових точках на лінії зіткнення на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні Telefram-каналу "РИА Новости"

"В "ДНР" готові запропонувати Києву нові точки розведення сил і засобів на лінії зіткнення в Донбасі, повідомив "РИА Новости" глава представництва самопроголошеної республіки в спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню", - йдеться в ньому

Також зазначається, що бойовики "ДНР" готові до обопільного розведення сил на нових ділянках, які будуть узгоджені тристоронньої контактною групою на переговорах у Мінську.

Як повідомляли Українські Новини, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) зафіксувала перебування бойовиків на ділянці розведення у Станиці Луганській.

Як повідомлялося, головною метою процесу розведення військ на Донбасі, який здійснюється на окремих ділянках лінії бойового зіткнення, є збереження життя українських військовослужбовців і запобігти загрози для мирного населення, що проживає в прифронтовій зоні.

Більше новин про: війна на Донбасі Бойовики Новини ДНР Розведення військ

Архів
Новини
В Італії евакуювали 54 тисячі жителів через бомбу часів Другої світової 15:28
На Філіппінах стався потужний землетрус: є жертви 15:01
На Львівщині за добу сталося 64 ДТП: є загиблі і постраждалі 14:22
На Донеччині загинув 21-річний нацгвардиец, прикривши собою товариша по службі 13:48
Бойовики на Донбасі хочуть розведення військ на нових точках, - росЗМІ 13:24
більше новин
Виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко звинуватив керівництво компанії в корупції 16:32 Доповнено
ДАБІ повідомила про запуск електронного кабінету забудовника 16:23
Популярний лоукостер припинить польоти в Україну за трьома маршрутами: подробиці 16:25
Комітет Геруса провалив компромісний законопроект за "зеленим" тарифом №2543, який підтримували іноземні інвестори, - ЗМІ 17:17
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення: скільки платитимуть українці 17:41
більше новин
Аеропорт "Одеса" скасовує рейси через сильний туман і дощ 11:45
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко розповів, де перебував напередодні вбивства 20:04
Замах на вбивство Соболєва: Нацполіція засекретила інформацію про замовників 09:15 Документ
Виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко звинуватив керівництво компанії в корупції 16:32 Доповнено
Підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка заарештували на два місяці 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok