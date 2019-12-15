Бойовики на Донбасі хочуть розведення військ на нових точках, - росЗМІ

Бойовики на Донбасі готові до розведення сил і засобів у нових точках на лінії зіткнення на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні Telefram-каналу "РИА Новости"

"В "ДНР" готові запропонувати Києву нові точки розведення сил і засобів на лінії зіткнення в Донбасі, повідомив "РИА Новости" глава представництва самопроголошеної республіки в спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню", - йдеться в ньому

Також зазначається, що бойовики "ДНР" готові до обопільного розведення сил на нових ділянках, які будуть узгоджені тристоронньої контактною групою на переговорах у Мінську.

Як повідомляли Українські Новини, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) зафіксувала перебування бойовиків на ділянці розведення у Станиці Луганській.

Як повідомлялося, головною метою процесу розведення військ на Донбасі, який здійснюється на окремих ділянках лінії бойового зіткнення, є збереження життя українських військовослужбовців і запобігти загрози для мирного населення, що проживає в прифронтовій зоні.