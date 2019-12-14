У Франції вже 10 днів не припиняються страйки проти реформи пенсійної системи

14 грудня став десятим днем страйку у Франції проти реформи уряду в пенсійній системі. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.



Тривають масові обмеження у місцевому та міжміському транспорті країни.

За даними оператора державної залізниці SNCF, курсував лише один з чотирьох запланованих швидкісних поїздів TGV.

Крім того, в Парижі дев'ять ліній метро залишилися повністю закритими, також були проблеми з міськими електричками RER.

Автобусне сполучення було забезпечено на 60 відсотків. Проте трамваї курсували майже як завжди.

Французькі профспілки дали зрозуміти, що готові розширити страйк і на різдвяні свята з метою тиску на уряд.

Нинішній страйк є одним із найбільших з 1995 року, коли прем'єр-міністр Ален Жюппе був змушений відмовитися від масштабної реформи пенсійної системи після декількох тижнів страйків.

Президент Франції Макрон хоче замінити складну пенсійну систему єдиною системою, заснованою на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро.



Як повідомляли Українські Новини, в день "нормандської зустрічі" в Парижі утворилися рекордні пробки через страйк.



Не так давно масові акції протесту влаштовували в Барселоні, які тривали протягом п'яти днів.