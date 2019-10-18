Резиновые пули и дубинки: в Барселоне вспыхнули жестокие столкновения между полицией и демонстрантами

В Барселоне на пятый день протестов вспыхнули жестокие столкновения с правоохранителями в самом центре города, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia. Протесты начались параллельно с масштабной демонстрацией против ареста лидеров каталонских сепаратистов, которая, по официальным данным, собрала полмиллиона человек. Сообщается, что в отличие от предыдущих дней, когда столкновения вспыхивали ночью, сегодня они начались еще днем. Несколько сотен молодых людей, скрывая свои лица, заблокировали широкий бульвар в центре города возле штаб-квартиры полиции. Они установили мусорные контейнеры на улице перед границей правоохранителей и подожгли их. Сообщается, что протестующие бросали банки, камни и яйца в полицейских. Пытаясь сдержать агрессивных молодых людей, полиция стреляла резиновыми пулями и применила дубинки. По информации полиции, трех человек задержали. В целом за день перед судом в связи с различными инцидентами в Барселоне предстали 12 человек. Это пятый день протестов в Каталонии, которые начались с тюремным заключением девяти лидеров сепаратистов. Последние ночи сопровождались беспорядками, в ходе которых агрессивные протестующие устраивали пожары в городе, устанавливали баррикады и вступали в столкновения с полицией. Son los radicales los que van a buscar a la policía. No os confundáis.Manifestantes queman contenedores y lanzan piedras a la Policía en la zona de la Jefatura de Policía en la Via Laietana de Barcelona https:\/\/t.co\/OuGnfgufSn pic.twitter.com\/lMiPZLnlgp — José Miguel Alba (@Outlander199) October 18, 2019 VÍDEO | Altercados en la Via Laietana de Barcelona, ante la Jefatura de Policía Nacional #Cataluña #VagaGeneral18OVídeo de @mpuigleo para @EFEnoticias pic.twitter.com\/SCqe7ONsd0 — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 18, 2019 Как сообщали Українські Новини, из-за протестов в Барселоне сотни туристов застряли в аэропорту.