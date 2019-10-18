Резиновые пули и дубинки: в Барселоне вспыхнули жестокие столкновения между полицией и демонстрантами

В Барселоне на пятый день протестов вспыхнули жестокие столкновения с правоохранителями в самом центре города, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Протесты начались параллельно с масштабной демонстрацией против ареста лидеров каталонских сепаратистов, которая, по официальным данным, собрала полмиллиона человек.

Сообщается, что в отличие от предыдущих дней, когда столкновения вспыхивали ночью, сегодня они начались еще днем.

Несколько сотен молодых людей, скрывая свои лица, заблокировали широкий бульвар в центре города возле штаб-квартиры полиции. Они установили мусорные контейнеры на улице перед границей правоохранителей и подожгли их.



Сообщается, что протестующие бросали банки, камни и яйца в полицейских. Пытаясь сдержать агрессивных молодых людей, полиция стреляла резиновыми пулями и применила дубинки.

По информации полиции, трех человек задержали. В целом за день перед судом в связи с различными инцидентами в Барселоне предстали 12 человек.

Это пятый день протестов в Каталонии, которые начались с тюремным заключением девяти лидеров сепаратистов.

Последние ночи сопровождались беспорядками, в ходе которых агрессивные протестующие устраивали пожары в городе, устанавливали баррикады и вступали в столкновения с полицией.

Son los radicales los que van a buscar a la policía. No os confundáis.

Manifestantes queman contenedores y lanzan piedras a la Policía en la zona de la Jefatura de Policía en la Via Laietana de Barcelona https://t.co/OuGnfgufSn pic.twitter.com/lMiPZLnlgp — José Miguel Alba (@Outlander199) October 18, 2019

VÍDEO | Altercados en la Via Laietana de Barcelona, ante la Jefatura de Policía Nacional #Cataluña #VagaGeneral18O



Vídeo de @mpuigleo para @EFEnoticias pic.twitter.com/SCqe7ONsd0 — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 18, 2019



Как сообщали Українські Новини, из-за протестов в Барселоне сотни туристов застряли в аэропорту.