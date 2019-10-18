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  • Резиновые пули и дубинки: в Барселоне вспыхнули жестокие столкновения между полицией и демонстрантами
18 октября 2019, пятница, 21:42 442
Европа 2019-10-18T21:43:18+03:00
Українські Новини
Резиновые пули и дубинки: в Барселоне вспыхнули жестокие столкновения между полицией и демонстрантами

Резиновые пули и дубинки: в Барселоне вспыхнули жестокие столкновения между полицией и демонстрантами

Испания, Протесты, Барселона, Каталония, Столкновения
Протесты в Барселоне. Фото: Twitter/europapress
Протесты в Барселоне. Фото: Twitter/europapress

В Барселоне на пятый день протестов вспыхнули жестокие столкновения с правоохранителями в самом центре города, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Протесты начались параллельно с масштабной демонстрацией против ареста лидеров каталонских сепаратистов, которая, по официальным данным, собрала полмиллиона человек.

Сообщается, что в отличие от предыдущих дней, когда столкновения вспыхивали ночью, сегодня они начались еще днем.

Несколько сотен молодых людей, скрывая свои лица, заблокировали широкий бульвар в центре города возле штаб-квартиры полиции. Они установили мусорные контейнеры на улице перед границей правоохранителей и подожгли их.


Сообщается, что протестующие бросали банки, камни и яйца в полицейских. Пытаясь сдержать агрессивных молодых людей, полиция стреляла резиновыми пулями и применила дубинки.

По информации полиции, трех человек задержали. В целом за день перед судом в связи с различными инцидентами в Барселоне предстали 12 человек.

Это пятый день протестов в Каталонии, которые начались с тюремным заключением девяти лидеров сепаратистов.

Последние ночи сопровождались беспорядками, в ходе которых агрессивные протестующие устраивали пожары в городе, устанавливали баррикады и вступали в столкновения с полицией.


Как сообщали Українські Новини, из-за протестов в Барселоне сотни туристов застряли в аэропорту

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