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14 грудня 2019, субота, 20:48 13
Силові структури 2019-12-14T20:51:08+02:00
Українські Новини
Троє фігурантів за справою Шеремета могли бути агентами СБУ при Порошенку, - Кива

Троє фігурантів за справою Шеремета могли бути агентами СБУ при Порошенку, - Кива

Валерия Назаренко
Ілля Кива, Порошенко Петро, СБУ, вбивство Павла Шеремета
Павло Шеремет. Фото:
Павло Шеремет. Фото: "Радіо Свобода"

В суботу нардеп "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива заявив, що за непідтвердженою інформацією, троє фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета були позаштатними співробітниками СБУ при президентстві Петра Порошенка. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

"Це не єдина практика використання волонтерів, добровольців, активістів в якості сакральних жертв, в якості найманих убивць. "Для чого?" - запитаєте ви. Для дестабілізації ситуації в країні, ослаблення позиції правоохоронної системи, для сіяння ненависті", - розповів Ілля Кива.

Потім політик навів кілька аргументів з приводу того, що Порошенко прагнув сконцентрувати владу в своїх руках, згадавши Катерину Гандзюк та інших "незручних" для екс-президента.

"Я думаю, що ми ще станемо свідками найближчим часом гучних викриттів перших осіб держави часів Порошенко", - резюмував Кива.




Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва заарештував підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Кузьменко без права внесення застави. Також був арештований підозрюваний Андрій Антоненко.

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