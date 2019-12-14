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14 грудня 2019, субота, 19:25 5
Зовнішня політика 2019-12-14T20:00:01+02:00
Українські Новини
США мають намір виділити $1 млрд на енергоінфраструктуру, в тому числі Україні

США мають намір виділити $1 млрд на енергоінфраструктуру, в тому числі Україні

Надежда Комендантова
США, Фінансова допомога Україні, Енергетика

США розглядають можливість виділення 1 млрд доларів американським компаніям для побудови енергетичної інфраструктури в Центральній і Східній Європі, в тому числі і в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"На зустрічах з членами конгресу Дмитро Кулеба виступив за ухвалення вже внесеного проекту закону США про енергетичну безпеку Європи, який незабаром буде розглядатися. Він надасть близько 1 млрд доларів американським компаніям для побудови енергетичної інфраструктури в Центральній і Східній Європі, в тому числі і в Україні. Це дозволить диверсифікувати потоки природного газу і зменшити залежність від російських енергоресурсів", - йдеться в ньому.

Віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба зазначив стратегічну важливість диверсифікації енергетики в Європі.

"Мова йде не тільки про Україну, а про стратегічному балансі в усьому регіоні, зокрема, про вплив Росії в Центральній Європі і на Західних Балканах", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні Палата представників (нижня палата) Конгресу Сполучених Штатів Америки схвалила виділення Україні 300 млн доларів фінансової підтримки на посилення безпеки в 2020 році і введення санкцій проти компаній, причетних до будівництва російського проекту магістрального газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

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