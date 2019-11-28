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28 ноября 2019, четверг, 22:04 21
Политика 2019-11-28T22:15:01+02:00
Українські Новини
Пентагон увеличил финансирование военных программ в Украине

Пентагон увеличил финансирование военных программ в Украине

Пентагон, Финансирование, Военная помощь
Пентагон. Фото: ru.wikipedia.org
Пентагон. Фото: ru.wikipedia.org

Пентагон увеличит финансирование программ в Украине и Грузии после сокращения взносов в коллективный бюджет НАТО. Об этом сообщает в четверг, 28 ноября CNN.

По словам одного из чиновников Пентагона, в американском оборонном ведомстве рассматривают возможность траты сэкономленных средств на другие усилия США в сфере обороны и безопасности в Европе. Речь идет и о финансировании оборонных программ в Украине и Грузии.

Отмечается, что Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса.

Ранее сообщалось, что США решили сократить размер взноса в коллективный бюджет НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил это после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так, Вашингон будет уплачивать в бюджет альянса 16% вместо 22% коллективного бюджета.

Кроме того, Столтенберг заявлял, что странам альянса следует повышать расходы на оборону, чтобы не допустить повторения крымского сценария. По словам генсека НАТО, страны-участницы альянса уже пятый год подряд повышают оборонные расходы.

Как сообщают Українські Новини, США выделили $250 млн финподдержки Украине на усиления безопасности.

США намерены увеличить финподдержку безопасности в Украине до $300 млн в 2020.

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