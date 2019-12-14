Похолодання до -5 і дощі з мокрим снігом: синоптики дали прогноз на неділю

15 грудня в Києві хмарно з проясненнями, вночі та вранці дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, вдень +5...+7 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі часом дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +3...+8 градусів.

У Карпатах уночі часом дощ та мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі 0...-5 градусів, вдень -2...+3 градуси.

У Моршині вночі місцями дощ, вдень без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, удень +6...+8 градусів.

У Трускавці вночі часом дощ, вдень без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, удень +6...+8 градусів.

У Сваляві вночі часом дощ, вдень без опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +4...+6 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, місцями дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +3...+8 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, часом дощ, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +3...+8 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, часом дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +3...+8 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, місцями дощ, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+8 градусів, вдень +7...+13 градусів., у Запорізькій області +3...+8 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, часом дощ, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +7...+12 градусів.

У Ялті часом дощ. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +9...+11 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародний аеропорт "Одеса" у суботу скасував 2 рейси і відправив 3 літака на посадку в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) через негоду (сильний туман, дощ).

Раніше повідомлялося, що кількість опадів збільшиться в суботу-неділю.