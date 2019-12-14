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  • Справа Шеремета: Мінветеранів заявило про готовність надати правову допомогу усім підозрюваним
14 грудня 2019, субота, 13:25 12
Кабмін 2019-12-14T13:32:56+02:00
Українські Новини
Справа Шеремета: Мінветеранів заявило про готовність надати правову допомогу усім підозрюваним

Справа Шеремета: Мінветеранів заявило про готовність надати правову допомогу усім підозрюваним

Анна Рудык
Мінветеранів, справа Шеремета, вбивство Павла Шеремета, Юлія Кузьменко, Яна Дугар, Андрій Антоненко
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб готове надати підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета весь спектр правової допомоги.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомила міністр у справах ветеранів Оксана Коляда, передають Українські Новини.

За її словами, вона особисто знайома з підозрюваними Владом і Інною Грищенко, Андрієм Антоненко, Юлією Кузьменко і Яною Дугарь.

Коляда також зазначила, що всі вони є визнаними авторитетами у ветеранському та волонтерському русі.

Міністр підкреслила, що вбивство Шеремета має бути розслідуване, але так, щоб ні у кого не виникало сумнівів щодо доказової бази.

"Мінветеранів буде виконувати свої прямі функції по відношенню до бенефіціарів. Ми готові надати весь спектр правової допомоги, не даючи при цьому оцінку справи по суті", - зазначила Коляда.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков заявив, що підозрювані у справі Шеремета "уповали на покровителя".

Тим часом підозрюваний у вбивстві журналіста "Української правди" Павла Шеремета Андрій Антоненко, який заявив, що напередодні вбивства був у бані, заарештований за рішенням Печерського районного суду Києва на два місяці.

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