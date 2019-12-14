У МВС розповіли, чому подружжя Грищенків не підозрюють у вбивстві Шеремета

Подружжя Інна (Пума) і Владислав (Буча) Грищенко є фігурантами у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета як особи, які можуть мати інформацію про обставини злочину. Про це повідомив офіційний представник МВС Артем Шевченко Громадському.

Так, Шевченко заявив, що доказів причетності подружжя до вбивства у слідства наразі немає. Вони стали підозрюваними у іншій справі - у замаху на вбивство бізнесмена у Косові Івано-Франківської області.

"Ми почали з того, що на підозру у справі Шеремета вийшли через увагу до замаху на бізнесмена в місті Косів, зокрема, в такому елементі, як дуже схоже вибуховий пристрій", - розповів Шевченко.

Він підкреслив, що вони поки що не стали підозрюваними у справі Шеремета.

"Вони поки що не стали підозрюваними безпосередньо у справі Шеремета, але їх контакти, зв'язки, розмови та інші факти у сукупності всім нам кажуть, що це ті особи, які дуже цікавлять слідство. Зокрема у справі Шеремета", - сказав Шевченко.

Він не виключив, подружжю Грищенків можуть в майбутньому повідомити про підозру у справі Шеремета.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета сподівалися на якогось "покровителя", який повинен був їм допомогти уникнути слідства.

Тим часом підозрюваний у вбивстві журналіста "Української правди" Павла Шеремета Андрій Антоненко, який заявив, що напередодні вбивства був у лазні, заарештований за рішенням Печерського районного суду Києва на два місяці.