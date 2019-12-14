На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ 10 разів, травмований військовий

Вчора, 13 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілу травму отримав один український військовий. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксований і ворожий вогонь з озброєння БМП.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів, а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів.

"Вчора, 13 грудня, бойову травму в результаті обстрілу отримав один військовослужбовець збройних сил. З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.

Раніше, 7 грудня, на Донбасі загинув український військовий, а двоє отримали поранення.